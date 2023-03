Vláda hledá úspory a novou roli České pošty

„Jsme připraveni zachránit Českou poštu,“ řekl premiér Petr Fiala minulou středu při prezentaci vládního plánu na řešení klíčového politického tématu těchto dní. Konkrétní detaily transformace obřího státního podniku zaměstnávajícího 25 tisíc lidí poté popsal ministr vnitra Vít Rakušan, do jehož rezortu pošta spadá. Vlastně jen zopakoval to, co už o pár dní dříve naznačil pověřený ředitel pošty Miroslav Štěpán – tedy že státní podnik v posledních letech prodělává miliardy (naposledy to byla miliarda a půl), a je proto potřeba ho reformovat, jinak mu hrozí krach. A významnou část chystaných změn mají představovat škrty.

Jádrem transformace má být rozdělení pošty na dvě části, komerční a neziskovou. Komerční část bude provozovat to, co dnes vynáší, tedy hlavně přepravu balíků. Nezisková sekce bude poskytovat služby, které nejsou nutně výdělečné, ale stát je chce zachovat jako servis pro své občany. Sem patří třeba vyplácení důchodů nebo doručování dopisů, ty chce stát dotovat ze ziskové části. Obě sekce pošty mají být po dokončení transformace v roce 2025 v černých číslech, uvedl ministr. Transformace vyjde na osm miliard, které podle ministra pošta využije především na svůj provoz v příštích dvou letech.