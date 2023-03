Předražené slevy

Rádi vám poradíme. Bude to stát sedm korun. Za tuto částku vám ochotně vysvětlíme, co to jsou dynamické ceny a jak se v nich orientovat. Takže nejprve, co to je. Jsou to ceny, které se mění v závislosti na denní době, na sezoně, někdy třeba i na počasí. A každopádně je to trend.

Což neznamená, že je to nová věc. Naopak, skoro každý se s tím setkal. Třeba když si kupoval letenku a zjistil, že stojí dvakrát víc než před týdnem. Když šel na drink už ve tři odpoledne, protože byla zrovna happy hour. A s trochu divným kolegou, protože byly dva za cenu jednoho. Anebo když vyjel na letní dovolenou v březnu za hustého deště, aby dostal mimosezonní slevu. To vše jsou dynamické ceny. A to vše známe.