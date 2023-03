Odškodnění po osmdesáti letech. Hlavní západní spojenci v Asii překonávají historické trauma.

Bronzová socha dívky s bílým šátkem na krku a malým ptáčkem na rameni stojící před japonskou ambasádou v jihokorejském Soulu není v posledních pěti letech nikdy úplně sama. Jednou do týdne ji obklopí zástup demonstrantů, a když tu nejsou, střídá se u ní na protestní hlídce vždycky alespoň jeden člověk. Byl tu i minulý čtvrtek, kdy do Soulu Respekt zavítal s českou politickou delegací a vydal se na místo hýbající veřejnou debatou v Koreji. Řada zrovna vyšla na ženu ve středních letech: „Budeme tu tak dlouho, dokud náš prezident a vláda nezmění svůj přístup. To, co se děje, není správné. Je to hanebné,“ říká rozhodně.

Důvod protestu může být pro neobeznámeného návštěvníka napřed trochu překvapivý: demonstranty pobouřilo nedávné oznámení jihokorejských politiků, že odškodní lidi, kteří byli za japonské okupace země mezi lety 1910–1945 nasazeni na otrocké práce. Na samotném odškodnění není samozřejmě nic k protestu, ostatně přeživší o něj usilovali dlouhá léta. Celospolečenské rozčarování ale vzbudil fakt, že peníze obětem chce vyplácet jihokorejský, nikoli japonský stát. Rozdělovat je má z korejských soukromých zdrojů veřejná nadace, a ne Japonsko a jeho některé firmy, přestože je k tomu v minulosti odsoudil nejvyšší korejský soud. Na něj se v roce 2015 obrátily oběti, kterých v současné době už žije jen několik. Soudní verdikt padl o tři roky později, japonská vláda jej odmítla akceptovat a to vyvolalo mezi oběma východoasijskými demokraciemi silné napětí.