Kudy zpět do Izraele

V židovských domácnostech po celém světě začínají přípravy na svátek Pesach, který připomíná vysvobození izraelitů z egyptského otroctví. Základem hostiny, sederu, je poučit děti o významu tohoto vysvobození a rodiny, včetně té naší, tento příběh rády využívají jako můstek ke konverzacím o svobodě, útlaku a důležitosti nepřehlížet utrpení druhých. Muslimské rodiny budou v době Pesachu už několik týdnů slavit ramadán, nejdůležitější měsíc v islámském kalendáři, během něhož se klade důraz na duchovno, projevy dobročinnosti a soucit se slabšími.

Na konci Pesachu se Židé zdraví s nadějí – Příští rok v Jeruzalémě! Ale v Jeruzalémě teď sedí vláda, jež se pokouší o převrat k diktatuře a o zrušení kontrolních mechanismů, které dosud do jisté míry chránily práva žen, homosexuálů a menšin, Palestinců zejména. Realita okupace už teď znamená, že se během muslimského svatého měsíce nebudou moci v jeruzalémské mešitě al-Aksá modlit zdaleka všichni, kteří by o to stáli: bez speciálního povolení tam během ramadánu budou mít přístup jen ženy, děti mladší 12 let a muži starší 55 let – pokud jsou ze Západního břehu. Palestinci z Gazy potřebují povolení, které bude vystaveno pouze omezenému počtu žen nad 50 a mužů nad 55 let. Izraelská vláda také na základě bezpečnostních prověrek dočasně povolí některým Palestincům ze Západního břehu navštívit příbuzné žijící v Izraeli. Extremistický izraelský ministr krátce před svátkem, který nám připomíná věčnou touhu lidí po svobodě a domovině, prohlásil, že nic jako „palestinský lid“ podle něj neexistuje.