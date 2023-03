Výstava týdne

Loni se stala laureátkou Ceny kritiky za mladou malbu, následně zakončila svá studia na AVU a trilogii raných úspěchů nyní malířka Karolína Netolická završuje samostatnou výstavou Blízkost v dáli v pražské Bold Gallery. Pár dobrých výstav už sice za sebou letos třicetiletá autorka má, ale tohle je první vstup na půdu renomovaných soukromých síní, který se může stát definitivně průkopnickým krokem její slibně rozjeté kariéry.

A také se jím s nejvyšší pravděpodobností stane. Netolická s kurátorem Davidem Koreckým do výstavy vybrala průřez svou tvorbou z posledních tří let. Visí tu tedy jak práce, které ještě dělala na škole v ateliéru Jiřího Petrboka, ale také úplně nová díla. Vesměs je vytváří podmanivou technikou suchého pastelu na plátně, který se výborně hodí k enigmatickému obsahu jejích obrazů. Na nich defilují všelijací tvorové napojení na jakési zvláštní vesmírné síly, ať už v podobě fialového Měsíce přitahujícího mladou dívku, světelné koule očichávané v lese zvířaty nebo zlověstného slunečního vemene, ze kterého proudí mléko rovnou do úst čtyřem postavám v kapucích uvrženým do transu.