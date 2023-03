Snad to Hůlová nemyslí vážně

Pronikavost intelektu se mimo jiné pozná podle toho, že se dotyčný či dotyčná nebojí jít proti obecnému názoru. Tak třeba o Masarykovi bylo poprvé pořádně slyšet poté, co se v pozici veřejnosti prakticky neznámého filozofa postavil za Žida Leopolda Hilsnera obviňovaného kolektivně z rituální vraždy Anežky Hrůzové. Havel začal být zajímavější pro širší okruh lidí než jen pro příznivce absurdní dramatiky, když se po zveřejnění Charty 77 stal jako jedna z jejích hlavních tváří terčem celonárodní nenávistné kampaně. A spisovatelka Petra Hůlová se nyní nebojí v silně protirusky naladěném Česku veřejně prohlásit, že Ukrajina by měla Rusku přenechat svá území, čímž by ušetřila spoustu lidských životů.

„Stejná skupina lidí, co jinak s oblibou tvrdí, že hranice nejsou důležité, by za neměnnost těch ukrajinských byla ochotna obětovat v podstatě neomezené množství dětské ukrajinské krve,“ napsala na svůj Facebook. Není to v poslední době jediný příklad, kdy se Hůlová snaží jít proti proudu. Až ji lidé začali podezírat, že si provokativními komentáři sbírá materiál do nějaké další knihy. Což by byla skvělá zpráva nejen pro její čtenáře, ale hlavně pro samotnou Petru Hůlovou.