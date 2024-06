Meta si jde pro vaše data na trénink vlastní umělé inteligence

Problematické je, že není vůbec jasné, jak konkrétně společnost pro svou umělou inteligenci uživatelská data využije. A mimochodem ani to, kdy s tím u amerických uživatelů začala. Když se redaktor The New York Times ptal přímo chatbota od Mety, dostal odpověď, že se učí z webových stránek, knih, článků a výzkumných prací. Část dat však pochází právě z příspěvků na sociálních sítích. Meta AI zároveň dodala, že její trénink vychází z „anonymizovaných a agregovaných“ dat, aniž by upřesnila, k čemu příspěvky ze sítí využívá. A neudělal to ostatně ani mluvčí společnosti.