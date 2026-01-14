Starostové a nezávislí (STAN)
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Sněm hnutí STAN
Ministr vnitra a vicepremiér Vít Rakušan dnes podle očekávání obhájil post předsedy hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Získal 282 hlasů z 286, tedy 98,6 procenta. Čtyři delegáti se zdrželi. V čele STAN stojí Rakušan od dubna 2019, bez protikandidáta obhájil už v roce 2022. Ani dnes neměl vyzyvatele. Starostové ve volebním programu prosazují zavedení eura v nejbližším možném termínu či zřízení ministra pro inovace, vědu a vysoké školy od roku 2027.
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