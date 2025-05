STAN chtěl být hnutím pro všechny. Teď chce být pro liberály

Tento měsíc čeká hnutí Starostů a nezávislých 14. sjezd. Delegáti z něj odejdou „vybaveni“ novým vedením, které stranu povede do podzimních sněmovních voleb. Číslovka připomíná, že STAN už rozhodně není nováčkem: hnutí letos oslaví 21 let – a byly to pestré dvě dekády. K dokreslení si pomozme titulkem serveru iROZHLAS.cz z května roku 2013: Prezident Zeman podpořil na sjezdu STAN přímou volbu starostů. Starostové tehdy spolupracovali s TOP 09, se kterou se o tři roky dříve poprvé podívali do Poslanecké sněmovny. Následně ale přišel krach této spolupráce a poté hned neúspěšný pokus o spolupráci s KDU-ČSL, a nakonec (pro Starosty) velice plodná spolupráce s Piráty.