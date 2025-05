S ANO do vlády nikdy nepůjdeme, opakuje STAN po svém předsedovi

Šlo by hnutí STAN do koalice s ANO, kdyby to zabránilo vládě Andreje Babiše s extremisty? Starostové si o víkendu volili nové vedení hnutí a hned v úvodním projevu Víta Rakušana zazněla poměrně jednoznačná odpověď. „Já tady jasně říkám – a i tady možná využívám mediální pozornosti –, že hnutí STAN nebude spolupracovat s hnutím ANO,“ prohlásil znovuzvolený předseda Rakušan a vysloužil si potlesk delegátů.