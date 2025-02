Před rokem na odpis, dnes STAN míří mezi favority

On sám v nich mluvil o tom, že vládě, ve které sedí, se ne všechno povedlo, že je načase si to veřejně přiznat a čelit mezi lidmi kritice. Zmíněný titulek o divícím se Fialovi mířil k tomu, že zatímco premiér razil umírněnou koaliční komunikaci s důrazem na konsenzus, Rakušan chtěl veřejně přiznávat i neshody uvnitř koalice a mluvit o nich. Tehdejší komentáře spekulovaly o tom, co mu takový sebekritický přístup přinese: další propad, nebo naopak zájem voličů? Po roce část průzkumů naznačuje, že to druhé je pravda, alespoň prozatím. Starostové jsou nejen zpátky nad pětiprocentní hranicí, ale v několika šetřeních z posledních týdnů mají více procent než občanští demokraté.