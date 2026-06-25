Ronaldo a Messi končí. Kdo přijde po nich?
Možná už nikdo. Fotbal se během dvacet let trvající éry dvou megahvězd proměnil natolik, že je dnes největší hvězdou systému
Má zůstat na lavičce? Brzdí portugalský národní tým a ohrožuje jeho šance na postup? Je načase, aby se Portugalsko přestalo třást před egem jednoho z nejlepších hráčů historie, pokud nechce promarnit svoje šance? Probíhající mistrovství světa ve fotbale už stihlo nabídnout řadu větších či menších příběhů, veslující Nory nebo stoický výkon brankáře Kapverd Vozinhy, který udržel čistý štít proti favorizovanému Španělsku.
Jeho úvodu však dominovala debata o přínosu portugalského kapitána Cristiana Ronalda po zápase s Kongem, který skončil nerozhodně. Jednačtyřicetiletý útočník nejenže neskóroval, přestože mu všichni povinně přihrávali, ale působil, jako by na hřišti ani nebyl, i když tam strávil plných devadesát minut. I když dal v dalším utkání dva góly, jeho první vlažný výkon byl obratem srovnáván s hattrickem Lionela Messiho proti Alžírsku.
Není divu: v jistém ohledu jde o šampionát Messiho a Ronalda. Pro oba hráče kolem čtyřicítky, tedy hluboko za průměrným důchodovým věkem vrcholového fotbalu, je to poslední mistrovství světa, pro oba rekordní šesté. Oba sledují fanoušci i odborníci ostřížím zrakem. Kdo nastřílí víc gólů, překoná další rekord, popře limity věku a v případě Messiho se třeba i jednou provždy vymaní ze stínu Diega Maradony tím, že získá druhý titul mistra světa.
Jejich výkony komentátoři nově poměřují od prvních utkání i s novou generací výrazných talentů jako Nor Erling Haaland nebo Francouz Kylian Mbappé. Nabízí se ale jiná otázka – kdo přijde po nich? A jestli fotbal ještě někdy uvidí superhvězdy podobného kalibru. Je to nepravděpodobné, z mnoha důvodů a nejen statistických. Jeden pádný z nich nabídl právě hned první zápas Portugalska.
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