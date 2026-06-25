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Zahraničí25. 6. 20269 minut

Ukrajinský ministr: Nové autonomní drony budou létat na velké vzdálenosti jako bombardéry

S ministrem pro digitální transformaci Oleksandrem Bornjakovem o tom, jak se zrodila armáda dronů a jak co nejvíce usnadnit život lidem ve válce 

Ondřej Kundra

Jak byste popsal situaci v Kyjevě v posledních dnech a týdnech?

Nedávno jsme zažili jeden z nejstrašnějších útoků na město. Po ruském útoku došlo k požáru, který značně poškodil bezmála tisíc let starou Kyjevskopečerskou lávru, součást světového dědictví UNESCO. Bylo zasaženo i několik obytných domů. Bylo to temné. Kyjev je cílem podobných útoků pravidelně, několikrát do týdne. Město nadále funguje a život v něm přetrvává, i když cena za každodenní odolnost je někdy nejvyšší – lidské životy.

Proč Rusové ostřelují ukrajinská města, když tím vývoj na frontě stejně neovlivní?

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Snaží se vytvořit atmosféru strachu, vystrašit civilní populaci, aby začala tlačit na vládu a prezidenta kvůli ukončení války. Proto tolik lidí vystavují svými útoky nebezpečí, chtějí vytvořit dojem, že každý je ohrožen, že budou zabíjet naše děti, ničit naše domy, továrny a historické památky, dokud se nevzdáme.

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