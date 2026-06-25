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Společnost25. 6. 202614 minut

Langoš na koupališti opravdu není dobrý nápad. Co bychom měli jíst v horkých dnech?

S výživovou poradkyní o tom, proč nás ledová kola ve skutečnosti neochladí a že existuje salát, po kterém nemáme za půl hodiny hlad

Denisa Gdovinová
,
Denník N

Tělo se při trávení burgeru namaká, říká výživová poradkyně Nikoleta Šimonová. V rozhovoru vysvětluje, ze kterých jídel je nám ještě víc horko – jde zejména o tuky a přespříliš bílkovin, ale také o ledové nápoje. „Když do trávení tělo vlévá energii, vedlejším efektem je, že nám bývá teplo,“ vysvětluje.

Včera bylo v poledne na Slovensku v průměru 32 stupňů. Co jste měla k obědu?

Kaši s tvarohem a ovocem, dala jsem si do ní i proteinový prášek a trošku arašídového másla. Nejsem typický zastánce toho, že během dne musíme jíst jen třikrát a oběd musí být vždy teplý. Jsem zvyklá to míchat a někdy mám snídaňovou kaši k obědu nebo i k večeři. Navíc jsem ten den jela do Bratislavy a neměla jsem chuť na nic těžkého. Kaše byla lehká, dobře stravitelná a její zpracování nedalo mému tělu zabrat.

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