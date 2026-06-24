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Česko24. 6. 20266 minut

Ústavní soud předběžně rozhodl, že prezident má jet na summit NATO. „Pokus o puč,“ reaguje Macinka

Prozatím dal soud za pravdu Pavlově argumentaci, že ústava mu dává pravomoc zastupovat stát navenek

Ondřej Kundra
,
Kristýna Jelínková

Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Oznámil to předseda soudu Josef Baxa a soudce zpravodaj Pavel Šámal. O prezidentem podané kompetenční žalobě soud teprve rozhodne a její výsledek podle Baxy nelze v současné době předjímat. Soudci si od všech stran sporu vyžádají další vyjádření a informace; je možné, že časem také nařídí veřejné jednání. A až poté definitivně rozhodnou.

Předběžné opatření by mělo Pavlovi umožnit odcestovat do Ankary. Soudce zpravodaj Pavel Šámal uvedl, že účast prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe. „Vládě a ministerstvu zahraničních věcí se ukládá, aby bezodkladně notifikovaly organizátorům summitu NATO, že součástí oficiální delegace je prezident republiky. Ukládá se, aby mu zajistily příslušnou akreditaci, a zdržely se jednání, která by prezidentovi bránila v účasti,“ řekl.

Prozatím tak dal soud za pravdu prezidentově argumentaci, že ústava mu dává pravomoc zastupovat stát navenek a vláda ho o ni chtěla připravit. Akreditace, které vyřizuje za Česko stálé zastoupení při NATO, se uzavírají tento pátek, vše tedy lze stihnout. I to Ústavní soud zdůraznil. Právě akreditaci, diplomatické nahlášení prezidenta jako účastníka summitu, bez něhož nemohl odjet, odpíral Pavlovi ministr zahraničí Petr Macinka. Diplomatům v Bruselu ji už na začátku roku zakázal provést.

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