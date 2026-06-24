Ústavní soud předběžně rozhodl, že prezident má jet na summit NATO. „Pokus o puč,“ reaguje Macinka
Prozatím dal soud za pravdu Pavlově argumentaci, že ústava mu dává pravomoc zastupovat stát navenek
Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Oznámil to předseda soudu Josef Baxa a soudce zpravodaj Pavel Šámal. O prezidentem podané kompetenční žalobě soud teprve rozhodne a její výsledek podle Baxy nelze v současné době předjímat. Soudci si od všech stran sporu vyžádají další vyjádření a informace; je možné, že časem také nařídí veřejné jednání. A až poté definitivně rozhodnou.
Předběžné opatření by mělo Pavlovi umožnit odcestovat do Ankary. Soudce zpravodaj Pavel Šámal uvedl, že účast prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe. „Vládě a ministerstvu zahraničních věcí se ukládá, aby bezodkladně notifikovaly organizátorům summitu NATO, že součástí oficiální delegace je prezident republiky. Ukládá se, aby mu zajistily příslušnou akreditaci, a zdržely se jednání, která by prezidentovi bránila v účasti,“ řekl.
Prozatím tak dal soud za pravdu prezidentově argumentaci, že ústava mu dává pravomoc zastupovat stát navenek a vláda ho o ni chtěla připravit. Akreditace, které vyřizuje za Česko stálé zastoupení při NATO, se uzavírají tento pátek, vše tedy lze stihnout. I to Ústavní soud zdůraznil. Právě akreditaci, diplomatické nahlášení prezidenta jako účastníka summitu, bez něhož nemohl odjet, odpíral Pavlovi ministr zahraničí Petr Macinka. Diplomatům v Bruselu ji už na začátku roku zakázal provést.
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