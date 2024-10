Nemáte zbrojní pas, tak nehlasujte

Když občanská válka v roce 1865 skončila, zůstal v jižanských státech rozmístěn milion vojáků Unie, kteří měli dohlížet na to, aby černoši získali aspoň trochu rovnoprávné postavení. Během dvou let se ale tento počet smrskl na 32 tisíc a do roku 1877 byl stažen i zbytek vojáků.