Na baseballu s divokým lesním mužem

Doprava na bulváru Martina Luthera Kinga Jr. v americkém Eugene pomalu houstne, auta směřující na baseballový stadion PK Park se pomalu řadí jedno za druhým. Navigace už není potřeba, stačí jet tam, kam míří všichni ostatní. Agilní seniorka s pořadatelskou visačkou na krku nás s úsměvem směruje na volné místo na parkovišti zřízeném pod velkými jilmy. A radí, že si máme cokoli, co si chceme vzít s sebou, dát do něčeho průhledného. S batohem, do kterého není vidět, nás přes bezpečnostní rámy nepustí. Kontroly však nakonec působí spíš jako rutina. Nestojí u nich ostraha s přísnými tvářemi, ale příjemně naladění pořadatelé. Jako by předznamenávali, co se bude dít za nimi.