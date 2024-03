Poznaná nutnost

V práci Češi a Češky stráví v průměru 35 let svého života. Jakékoli změny ve společnosti se tak neodrážejí jen v osobní rovině, ale logicky mění i situaci na pracovišti. A v tomto směru se postupně ukazuje, že tuzemský byznys na aktuální dění reaguje lépe, než by se na první pohled mohlo zdát. Stejné je to s tématem duševní pohody, které úzce souvisí s tím, jaké výzvy musí současná společnost řešit. V porovnání se statistikami se firmám v tomto ohledu daří mnohem lépe oslovovat muže, kteří obecně spíše propadají v systému preventivních kontrol a oproti ženám téměř nevyužívají odbornou pomoc psychologů a psychoterapeutů. Jak je to možné?

Pomalu, ale jednoznačně