Bude to dobrý, uvidíš

Inovátorka Ivana Schnur, Češka žijící ve Spojených státech, je příkladem člověka, jemuž osud uštědřil hodně ran, ale on se vždycky dokázal zvednout – obrazně a vlastně i doslova, když po úrazu páteře a částečném ochrnutí začala znovu chodit. „Cítila jsem tehdy neskutečný vzdor; sáhla jsem si na dno, zažila jsem, co je to být sama,“ vzpomíná na těžké období. Co jí pomohlo je překonat? Proč se po úrazu a s malým dítětem odhodlala odejít do USA a udělat si tam doktorát z psychologie? Jak se stala úspěšnou podnikatelkou na průsečíku medicíny a umělé inteligence?

Do Spojených států, kde dnes žijete, jste se poprvé podívala jako studentka medicíny. Jak to tehdy probíhalo?