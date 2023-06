Ujedeš tolik, kolik ti dítě dovolí

„Vždyť my jsme přece nezažili žádné pořádné dobrodružství,“ odpověděl mi fotograf Milan Bureš, když jsem ho oslovil s nápadem promluvit si o tom, jaké to je, vydat se na cesty v obytném voze – a k tomu s malým dítětem. Namítal, že řada lidí podniká s karavanem dlouhé cesty a k tématu jsou povolanější než on, který má za sebou jediný výlet. Přesvědčoval jsem ho, že pro čtenáře, který podobnou výpravu zvažuje, může být přínosnější právě pohled řadového člověka než profesionálního cestovatele. Dovolená v „obytňáku“ je totiž trend, který od pandemie prudce roste. Nakonec jsem ho přesvědčil hlavně tím, že když se povídání nepovede, utáhnou to jeho fotky. Povídali jsme si zejména o měsíční výpravě do Skandinávie, kterou Milan podnikl s manželkou Emou a půlročním synem Ottou. Jelikož se s Milanem dlouho známe, v rozhovoru si tykáme. A protože jsem se ptal z pozice člověka, který tomuhle trendu rovněž nedávno poprvé podlehl a podnikl se ženou a dcerou výlet po Česku, doprovází rozhovor i moje snímky.

Když dnes vzpomínáš na vaši výpravu obytnou dodávkou na sever Evropy, kterou jste podnikli před dvěma lety, co se ti vybaví?