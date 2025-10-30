Manželka mi říká, že jsem oproti jiným mužům nudný a nedělám dost
Opravdu se musím změnit, abych ji udělal šťastnou?
Má manželka má svérázný způsob, jak mě „motivovat“. Říká, že jsem nudný a že nedělám dost. Porovnává mě s jinými muži, kteří jsou podle ní cílevědomější a zábavnější.
Uznávám, že mám relativně nudnou administrativní práci a asi nejsem v jejích očích dost ambiciózní, ale lepší práci se mi už déle nedaří najít. Chtěl bych se změnit, ale tento způsob motivace mě spíše zadupává. Štve mě zejména to srovnávání s jinými. Když jí říkám, že mi to vadí, řekne jen, že „beru věci příliš vážně“. Ale upřímně, necítím to jako motivaci, ale jako kritiku. Tvrdí, že jinak je se mnou spokojená, ale z jejích řečí to tak nevypadá.
Kromě práce mám i koníčky, rád chodím na kolo, do přírody, ale ona by byla raději, kdybychom chodili víc do společnosti, což zase není můj šálek kávy.
Cítím se zmatený a unavený. Mám pocit, že abych ji učinil opravdu spokojenou a šťastnou, musel bych se stát někým, kým nejsem. Opravdu se musím úplně změnit, nebo je problém někde jinde?
