Garrigue: Redefinice znásilnění ve Francii - Masožravé houby - Těsné volby v Nizozemsku

Nizozemské volby ukázaly, že v Evropě centrismus ještě nevymřel
Dobrý den z Prahy a tak trochu z Amsterdamu!
Středeční nizozemské volby překvapivě ukázaly, že návrat centrismu, dokonce středolevé strany do čela politického života evropské země je možný i v této době temna. Krajní pravice Geerta Wilderse se zatím dělí o první místo se stranou mladého proevropského centristy Roba Jettena, výsledky jsou nesmírně těsné – každopádně je pravděpodobné, že příští nizozemská vláda bude bez krajní pravice. Více si přečtěte v hlavní části tohoto newsletteru. Ještě předtím se ale podívejme, co se děje ve světě:
