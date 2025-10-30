0:00
30. 10. 20254 minuty

Garrigue: Redefinice znásilnění ve Francii - Masožravé houby - Těsné volby v Nizozemsku

Nizozemské volby ukázaly, že v Evropě centrismus ještě nevymřel

Magdaléna Fajtová

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Amsterdamu!

Středeční nizozemské volby překvapivě ukázaly, že návrat centrismu, dokonce středolevé strany do čela politického života evropské země je možný i v této době temna. Krajní pravice Geerta Wilderse se zatím dělí o první místo se stranou mladého proevropského centristy Roba Jettena, výsledky jsou nesmírně těsné – každopádně je pravděpodobné, že příští nizozemská vláda bude bez krajní pravice. Více si přečtěte v hlavní části tohoto newsletteru. Ještě předtím se ale podívejme, co se děje ve světě:

