Česko30. 10. 20255 minut

Poslankyně Demetrashvili: Chci od nových ministrů slyšet, jak zajistí bezpečnost Česka

Skokanka Pirátů s kořeny z Gruzie usiluje o to být tváří liberálního Česka

Ondřej Kundra

„Fakt hustý.“ První slova, která vyřkne na uvítanou poslankyně Katerina Demetrashvili, dokonale odrážejí fakt, že i měsíc po volbách jí pořád přijde neuvěřitelné, kam se dostala. Na pražské kandidátce Pirátů vyskočila díky kroužkování ze sedmého místa na čtvrté a ve svých dvaadvaceti se tak stala druhou nejmladší poslankyní v dolní sněmovně. A poslanecká kartička od té chvíle nebyla rozhodně jedinou novinkou v jejím životě, na kterou se vztahuje slovo „hustý“.

Fotky i ošklivé e-maily

„Jakmile jsem byla zvolená, dostala jsem se do situace, kdy po mně spousta lidí chce vyjádření k věcem, na které zkrátka nemám názor. Rozhodla jsem se, že se nebudu tvářit, že o všem vše vím. Proto často říkám, ne, v tomhle se neorientuju, a odkazuji novináře a další tazatele na naše stranické odborníky,“ říká na otázku, co ji po zisku mandátu v politice překvapilo. „Nechci říkat banální věci a dostávat je tak do veřejné debaty. Každý politik prostě nemá vědět všechno,“ dodává. Jedním z těch, na které odkazuje, je její někdejší přednášející na právech, uznávaný ekonom Libor Dušek.

