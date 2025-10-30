Nepotřebujeme krále. Ani na Chatě pod Rysy
Viktor Beránek si za půlstoletí na Chatě pod Rysy zaslouží poděkování. Nedělejme však z něj ikonu Tater
Představte si, že přijedete do restaurace v malém slovenském městě, ve kterém dosáhlo hnutí Republika výborného výsledku. Když se usadíte, všimnete si, že nad vedlejším stolem se houpe šibenice. Na dřevěné tabulce, připevněné na blízké stěně, je reliéf stromu se dvěma oběšenci. A nápis v češtině i angličtině: „Dvě místa pro vegetariány.“
Jak byste zareagovali? Co byste si pomysleli?
Taková šibenice skutečně existuje (nebo donedávna existovala). Ne však v nějaké hospodě na konci hladové doliny. Visí na Chatě pod Rysy.
Představte si, že byste se blížili k restauraci kdesi na středním Slovensku. Víte o ní, že se v ní scházejí myslivci. Před restaurací by byla cedule a na ní výrazný nápis: „Zákaz srát a chcát před restaurací.“
