0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Odklání se Trump od Putina?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
30. 10. 20256 minut

Nepotřebujeme krále. Ani na Chatě pod Rysy

Viktor Beránek si za půlstoletí na Chatě pod Rysy zaslouží poděkování. Nedělejme však z něj ikonu Tater

Ján Markoš
,
Denník N

Představte si, že přijedete do restaurace v malém slovenském městě, ve kterém dosáhlo hnutí Republika výborného výsledku. Když se usadíte, všimnete si, že nad vedlejším stolem se houpe šibenice. Na dřevěné tabulce, připevněné na blízké stěně, je reliéf stromu se dvěma oběšenci. A nápis v češtině i angličtině: „Dvě místa pro vegetariány.“

Jak byste zareagovali? Co byste si pomysleli?

Taková šibenice skutečně existuje (nebo donedávna existovala). Ne však v nějaké hospodě na konci hladové doliny. Visí na Chatě pod Rysy.

↓ INZERCE

Představte si, že byste se blížili k restauraci kdesi na středním Slovensku. Víte o ní, že se v ní scházejí myslivci. Před restaurací by byla cedule a na ní výrazný nápis: „Zákaz srát a chcát před restaurací.“

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články