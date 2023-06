Nový speciál: Jak správně vychovat rodiče

Když se vaši přátelé postaví čelem k narozeninovému dárku nebo si prostě splní dávný sen a – dejme tomu – skočí s padákem, právem si jejich odvaha zaslouží obdivná slova. Aniž by skutečně tušili, jaké to bude (možná si něco představovali, ale po druhé vteřině letu vzaly jejich představy zasvé), vrhli se do neznáma s jedinou útěchou: velká většina ostatních dopadla dobře. Takže hop. Jsou to odvážlivci.

Lidi, kteří se pustí do nejistého podniku zvaného rodičovství, nikdo za jejich smělost moc neoslavuje a to je nefér. Ženy a muži, které potkáváme na ulici, jak někam kráčí se svými dětmi, jsou stejní hrdinové jako rekreační parašutisté. Vykročili do neznáma a letí. Pokud jsou děti ještě malé a vezou se v kočárku, jsou jejich rodičové ve fázi volného pádu a dosud neměli příležitost zatáhnout za šňůrku, která svištění vzduchem zpomalí.

Co jiného než odvážnost je přivést na svět nového člověka, na kterého sice máte vliv, ale on se nakonec utvoří podle svého, a ať se vám to líbí, nebo ne, jste s ním spoutaní do konce vašich životů? První roky je jenom na vás, jestli bude spokojený, veselý, šťastný a nasycený – a roky následující vlastně taky. Je to přetěžký úkol.

Můžete do rodičovství skočit skoro bez přípravy, nebo si naopak pečlivě balit padák a procházet si jednotlivé fáze letu krok za krokem. V každém případě budete zírat, když vám kolem uší začne foukat vítr. Najdou se přirození talenti, jejichž skok probíhá elegantně a zdánlivě bez námahy. Větší část se ve vzduchu legračně třepotá, přesto s jistotou míří k cíli. Někomu se ve vzduchu zamotají šňůrky nebo se zachytí na stromě, chvíli to vypadá, že to neskončí dobře, ale nakonec přece jen ano. A jsou i nešťastné lety a pády. Všechny tyhle příběhy najdete na následujících stránkách.

Mají sloužit jako inspirace i pobavení. To je další důležitá věc, která spojuje parašutismus s rodičovstvím. Na zemi, když si odvážlivci vydechnou, nemusí všichni souhlasit, že by chtěli další kolo. Ale jsou vděční za let, který proběhl. Stálo to za to. Je to fascinující zábava.

Přeji vám inspirativní čtení a hodně sil a spoustu štěstí,

Tomáš Brolík,

zástupce šéfredaktora

Zakoupit speciál si můžete v tištěné formě (pošleme vám ho na vámi zadanou adresu) nebo v digitální podobě. Po nákupu vám budou zpřístupněny články speciálu v Archivu a také v aplikaci pro iOS/Android. V případě zájmu o obě verze je nutné si pořídit předplatné s členstvím v Klubu Respektu, které zahrnuje právě všechny Respekt Speciály.