Co asi budou vyvádět?

Řidič autobusu byl evidentně ve stresu, už když vyjížděl od stanice pražského metra. Vůz byl plný lidí a uvnitř přetopeno. Šárka Pažítková se se svými tehdy třemi dětmi usadila kousek za něj a po chvíli cesty se její devítiměsíční dcera nahlas rozbrečela. Když se podrážděný řidič ozval, ať „s tím dítětem něco udělá“, začala ji utěšovat. Ostatní cestující přitom celou situaci brali s klidem. Dcera po chvíli zase nabrala, načež řidič opět vztekle zahrozil: „Pokud s tím dítětem něco neuděláte, tak vás vysadím.“ Byli sotva v půli cesty domů do vesnice Předboj na okraji Prahy, když se matka rozhodla, že než by riskovala, že ji impulzivní řidič vyžene ven někde v polích, vystoupí všichni na příští zastávce a počkají v prosincovém chladnu na další spoj.

„Vlastně jsem ho i chápala, třeba měl nějaké svoje potíže, jen mi to bylo nepříjemné vůči mým dětem. Stalo se to čtrnáct dnů před Vánocemi a mně se to ani nechtělo moc řešit a dělat kolem toho drama,“ vzpomíná na incident s odstupem Pažítková, která se až po několika měsících s překvapením dozvěděla, že někdo jiný z cestujících v autobuse podal stížnost na to, že se řidič k matce s dětmi choval tak, až ji donutil vystoupit.