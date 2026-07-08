Španělsko
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Kontext10 minut
Ve Španělsku stále nikdo neví, proč na konci dubna vypadla elektřina. Nebo to vědět nechce?
Jiří Sobota, Markéta PilátováGranada, Španělsko19. 5. 2025
Španělsko na konci demokracie – nebo na novém začátku
Jiří Sobota11. 11. 2023
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2 minuty
Vyšetřovat by se mělo i u nás
Jan H. Vitvar4. 11. 2023
Agenda2 minuty
Podstata problému
Jiří Sobota2. 9. 2023
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Agenda4 minuty
Krásný a mazaný Pedro Sánchez
Suché jahody
Jiří Sobota10. 6. 2023
Nudař z Galicie míří do čela Španělska
Jiří Sobota3. 6. 2023
Agenda2 minuty
Fotbal ve službě diktátora
František Trojan22. 4. 2023
Jeden den v životě4 minuty
Tykání v Tenerife
Mariana Votavová8. 1. 2023