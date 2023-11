Kuchař ve vestě s kapsami

Ani ne tak pro jeho 19 restaurací, televizní show nebo michelinská ocenění, která určitě zaslouží obdiv. Ale spíš pro kuchyň s pomyslným číslem 20: World Central Kitchen, organizaci pomáhající nasytit lidi v místech humanitárních katastrof. Jakmile uslyšíte ve zprávách, že někde běsnil hurikán, můžete vzít jed na to, že během pár hodin uvidíte v instagramovém vysílání Josého mohutnou postavu oblečenou do terénní béžové vesty s kapsami, jak sugestivně hlásí, že jeho kuchyně je na místě a jeho mexickým, ukrajinským a tak dále (dosaďte sami) přátelům bude pomoženo. To vše zpravidla ještě před tím, než se novináři vůbec zorientují v tom, co se stalo.

Najít jednoduchá řešení