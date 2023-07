Španělská měkká síla

Předčasné parlamentní volby ve Španělsku skončily příjemným překvapením. Podle očekávání v nich zvítězili středopravicoví lidovci, těžištěm příběhu je ale skutečnost, že jejich potenciální koaliční spojenci, fašizující strana Vox, ztratili v závěrečném součtu téměř polovinu svých dosavadních křesel. To ve výsledku znamená, že společnou vládu pravice, o níž se před volbami psalo téměř jako o hotové věci, nakonec nelze poskládat. Do vlády tak neusedne radikální strana, která se nostalgicky hlásí k dědictví fašistické diktatury. A to je výsledek, který dalece přesahuje hranice Pyrenejského poloostrova.

Šílená zkušenost