Výzkumník: Deváťáci by u přijímaček měli být co nejméně překvapení a přihlášek na střední by klidně mohlo být pět
S Janem Zemanem z PAQ Research o tom, jak přijímačky na střední školu přispívají k nerovnostem ve vzdělávání a proč testy nanečisto rodiny jen vystresovaly
Státní organizace Cermat od loňska vždy v lednu dává deváťákům možnost zkusit si bezplatně přijímací zkoušky z češtiny a matematiky. Průměrný počet bodů u přijímaček nanečisto byl letos z matematiky 11,5 z padesáti. Dá se to brát tak, že letošní deváťáci toho neumějí tolik, kolik by měli?
Ne, nedá. Ty testy byly těžké. Mělo by se vždy dobře ověřit, že splňují svůj účel, kterým je rozřazení žáků na škále 0 až 50 bodů. Tady většina žáků dostala 11 bodů. To znamená, že jsme nezjistili, kdo jsou ti nejlepší. Víme jen, že hodně žákům se to nepovedlo. Test naostro byl navíc těžký i minulý rok. V roce 2024 byly výsledky ještě rovnoměrně rozložené od nejhoršího žáka po nejlepšího. Ale v roce 2025 se zhoršily, více žáků mělo málo bodů.
Je tedy nepravděpodobné vysvětlení, že šlo loni i letos o ročníky s celkově slabšími znalostmi z matematiky, než měly ročníky předchozí?
To je nepravděpodobné. Například u maturit z matematiky jsou výsledky pořád zhruba stejné, neúspěšných studentů není více, není tam vidět propad znalostí. Jde jenom o to udělat jednotnou přijímací zkoušku každý rok stejně obtížnou, a to se Cermatu nedaří.
