Vary 2: Co je moderní? V dobové detektivce Úsvit se potkává Baťa, intersex a slovenský folklor

Dva české filmy letos organizátoři vybrali do hlavní soutěže karlovarského festivalu. Adaptaci knihy Jáchyma Topola Citlivý člověk od Tomáše Kleina a dobové drama na půdorysu detektivky Úsvit režiséra Matěje Chlupáčka. Příběh těhotné lékařky Heleny, která s manželem odjíždí na konci třicátých let ze Zlína na Slovensko budovat baťovské město Svit, v jehož skutečných i metaforických základech se objeví nečekaná hrozba, má premiéru jako první. Na festivalu se očekávaný, vizuálně vynalézavý film o střetu starého a moderního představí v sobotu večer. „Detektivku jsem vždycky bral jako hezký marketingový rámec,“ říká režisér Matěj Chlupáček, „pro mě je zásadní téma otázka, co je vlastně v tomhle světě normální.“

Když vám slovenský scenárista Miro Šifra nabídl scénář Úsvitu, čím vás zaujal?