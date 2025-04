Trump moc dobře ví, že ho k moci pomohl dostat Putin, říká expertka na hybridní válku

On to ví. Určitě to ví. Popírá ruské zapojení příliš razantně na to, aby to bylo věrohodné. Řídil se ruskou propagandou, tvrdil, že zprávy o ruském ovlivňování voleb jsou jen hoax a jde o falešné obvinění a všechny zpravodajské informace o tom, jak mu Rusko pomáhalo stát se prezidentem, označoval za podvod. To opravdu není seriózní způsob, jak se k takovému problému postavit, pokud nemáte vážné vazby na Rusko. Ale bohužel většina Trumpových příznivců mu nyní věří. Jsem opravdu znepokojena tím, jak rychle se v USA ruská propaganda šíří. Zároveň je to ale velmi zajímavé, i proto jsem chtěla třetí knihu napsat opravdu rychle, protože jsem viděla, že probíhá tolik operací najednou.