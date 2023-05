Rusko má s Moldavskem zločinné plány. Víme o tom a jsme připraveni na jakýkoliv scénář

Kdyby se Rusku podařilo zvrátit pro něj nepříznivý vývoj na Ukrajině a začalo postupovat, je Moldavsko pro Moskvu dalším cílem? Separatisté v Podněstří mimochodem právě požádali o navýšení ruského kontingentu...

Zatím vidíme, co se děje na ukrajinském bojišti. Vnímáme, že naši ukrajinští přátelé mají velké plány, mluví se o další protiofenzivě. Sledujeme to velmi pozorně a věříme v Ukrajince. Co se týká vztahu Ruska k Moldavské republice, ten je imperiální - tako jako vždycky v historii. Rusko proniklo do moldavského vzdušného prostoru svými raketami, energeticky nás vydíralo vysokými cenami za plyn, je spojeno s organizovanými kriminálníky a oligarchy, kteří vystupují proti naší vládě. A tak by šlo pokračovat dlouho. Každopádně s Moldavskem má Rusko jednoznačně zločinné plány. Víme o tom a jsme připraveni na jakýkoliv scénář.