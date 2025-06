Představte si, že přírodní pohroma zničí renesanční památky ve Florencii. To bude pro Evropu výzva

Souhlasím, že v médiích se to používalo v ne vždy pozitivních konotacích. V psychologické literatuře je ale dnes ekologická úzkost běžný a zavedený pojem, stejně jako ekologický žal. Na definici se nemusí všichni stoprocentně shodovat. Obecně se uvádí, že ekologická úzkost je obava z klimatické krize a z toho, co nám přinese v budoucnosti. Ekologický žal je obrácen zpět: je to truchlení nad tím, co nám klimatické katastrofy už vzaly.