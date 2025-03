Někdy mi studenti říkají, že je škoda, že jsem nezemřel se svojí dcerou

V tomto regionu to zní neuvěřitelně, ale dohromady je kdysi dala smrt jejich dcer. Čtrnáctiletou Smadar Izraelce Ramiho Elhanana v roce 1997 zabil sebevražedný útočník Hamásu, když si šla koupit s kamarádkou knížku. O deset let později zemřela desetiletá Abir Palestince Bassama Aramina: při cestě ze školy ji smrtelně postřelil gumovým projektilem izraelský pohraničník. Jejich otcové tak mohli být typickým příkladem tamní nenávisti, ale řadu let jsou přáteli. A nejen to: jezdí společně na debaty ve školách a mluví o tom, že Izraelci a Palestinci by k sobě měli přes veškerou bolest hledat cestu. Po teroristickém útoku Hamásu na Izrael ze 7. října je i pro ně vše těžší, pokračují nicméně dál.