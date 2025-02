Martin Wolf: Pokud se Evropa nebude chovat jako velmoc, tak ji ostatní roztrhají na kusy

Myslím, že Evropané musejí říct: chceme mít blízké vztahy s USA, ale nemůžete si s námi dělat, co chcete, a pokud se k nám budete chovat takto, budeme se muset podívat na naše spojenecké vztahy. Možná se budeme muset přiblížit Číně, ale zjevně ne Rusku, které je ekonomicky irelevantní a zůstává pro nás velmi velkým problémem. Evropané se na to musejí začít dívat více z pohledu 19. století, protože to, jak se chovají USA, Čína a Rusko, znamená, že se Evropa musí do jisté míry chovat jako velmoc. Mám ale obavy, že pokud to Evropa nedokáže, tak USA na jedné straně a Rusko s Čínou na straně druhé ji roztrhají na kusy. Jsou dost silné na to, aby to udělaly.