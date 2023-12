Leško: Většina Slovenska je uvařená žába, excesy už považuje za normu

Byl jste minulý týden na protivládních protestech v ulicích Bratislavy. Jaké to tam pro vás bylo?

Byl jsem mile překvapený. Jednak tím, jak to probíhalo, jak se tam lidé chovali, a taky tím, kolik v Bratislavě přišlo lidí. Vypadá to až na patnáct tisíc účastníků.

Protesty jsou i v Košicích, Žilině nebo Nitře. Domníváte se, že je to vzedmutí z šoku nad tím, jak vláda Roberta Fica změnami zasahuje do vyšetřování zločinů, nebo trvalé probuzení společnosti?

Myslím, že větší roli hraje ten šok. I když jsme poslouchali před volbami, že tohle chce Fico a jeho strana Smer udělat, mohli jsme si říkat, že jen tak ukazují svaly svému publiku a že v povolební realitě budou opatrnější. Ale tím, že se do toho pustili takhle na hulváta, je to pro tu druhou část Slovenska, která s nimi nesouhlasí, velký šok. Protože ten způsob, jak to dělají, je hulvátský a odpuzující. Nebere v úvahu ani základní pravidla politické parlamentní slušnosti, natož té lidské.

Víme, že ministr vnitra hned po nástupu odstavil od práce tým policistů, kteří vyšetřují i lidi z okolí Fica, vláda se chystá zrušit speciální prokuraturu, která ta vyšetřování vede, chystají snížit trestní sazby za korupci a finanční delikty. Co je cílem?

To, do čeho se pustili, znamená, že se pokoušejí obnovit stav, jaký tu byl před volbami 2020. Tedy stav, kdy Slovensku vládla systémová korupce, která měla lidi ve výkonných pozicích, měla beneficienty, kteří z toho profitovali, a měla své politické ochránce. Základním znakem toho systému byla beztrestnost. Chtějí Slovensko co nejrychleji vrátit do tohoto stavu beztrestnosti, protože kdyby promluvil byť jen jeden z té skupiny beneficientů, která je obžalovaná, tak by se nepříjemnosti dotkly politických špiček strany Smer.

Prezidentka Zuzana Čaputová měla minulý týden výrazné vystoupení, v němž naznačila, že balíček Ficových zákonů ohledně snižování trestů za korupci a rušení prokuratury bude vetovat, a odsoudila vládní postup. Vystoupila však až po několika týdnech šoku z toho – jak jste to nazval – hulvátského vládnutí. Zaznamenala jsem kritiku, že zbytečně otálela. Byl jste dva roky její poradce, jak prezidentka uvažuje?

Velmi jí záleží na tom, aby se to, co dělá, nedalo vykládat jako projev nesympatií k tomu nebo onomu politikovi. Spíš si počká na konkrétní postupy vlády, kdy už to není v rovině slov, ale reálných kroků. A tím, že Fico a spol. přijímají zákon, který změní základní poměry v policii, v prokuratuře, ovládnou nezávislé regulační orgány, změní trestní sazby, k těm krokům došlo. Vystupovat proti dříve by bylo jenom takové hádání – jsem proti tomu, co připravujete, i když nevím úplně přesně, co vlastně připravujete.

Tým vyšetřovatelů vyšetřujících únos státu za vlád Fica odstavil ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok den po svém nástupu do funkce, vláda ještě neměla důvěru. Okamžitě také odvolal policejního prezidenta Štefana Hamrana, který měl přitom za tři dny na vlastní žádost odejít do civilu. Jste překvapen z toho způsobu, jako by se vláda ani nesnažila maskovat, že jde o mstu za vyšetřování a za tresty pro korupčníky spjaté se stranami současné vlády?

Ani ne. Smer se nikdy nevyznačoval tím, že by bral ohled na to, jak to vypadá zvenku. Často vychází vstříc svým nejmilitantnějším podporovatelům a pro ty platí, že čím hulvátštější, tím lepší. Dalo se čekat, že se budou snažit ukázat – dívejte, jak s nimi zametáme. A to, že našli tak vstřícného ministra vnitra, jako je pan Šutaj Eštok, který je z koaliční strany Hlas, to je pro ně bonus. Mohou říkat – to neděláme my, to dělá ministr, který je z jiné strany. Ale opravdu se v tom dá cítit, že tady nejde jen o změny, které jim z věcného hlediska vyhovují, ale aby je udělali způsobem, z kterého budou mít zároveň největší potěšení. Všem, kdo s nimi nesouhlasí, vysílají vzkaz – vidíte, kdo je tu zase na Slovensku pánem a že vás můžeme zadupat do země, kdy chceme.

Strana Hlas, jejíž ministr vnitra teď působí jako vrchní mstitel Smeru, se po minulých volbách odštěpila ze Smeru s tím, že Smer je už minulost, půlka lidí včetně předsedy Petera Pellegriniho jsou bývalí Ficovi spolustraníci a změny nahlas podporují. Souhlasí s nimi ale celý Hlas? Nejsou tam třeba někteří lidé z toho, co dělá jejich ministr vnitra, znechucení?

Jsou tam lidé, kteří nepřišli ze Smeru, a ti s tím evidentně problém mají. Alespoň podle toho, jak se vyjadřují. Když například ministr školství nebo ministryně zdravotnictví dostanou otázku na změny, které z vlády přicházejí, tak odpovídají, že to je výsledek koaličních dohod, a snaží se naznačovat, že kdyby to záviselo na nich, nedělali by to, ale bohužel koalice to chce. Samozřejmě, že to je velmi nedůvěryhodná poloha, ale zatím se na to vymlouvají. Ale je tam evidentně víc lidí, kteří mají s těmito „zorro-mstitelskými“ praktikami problém.