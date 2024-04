Krachující soudy? Může se klidně stát, že v jeden moment se soudní jednání nebude konat

Na Městském soudě v Praze dochází k masivnímu odchodu zaměstnanců a tamější soudci varují, že se brzy může přestat soudit. Patří mezi ně i prezident Soudcovské unie ČR Libor Vávra (60). Bývalý předseda Městského soudu v Praze a dnes trestní soudce tamtéž říká, že bylo jen otázkou času, kdy k něčemu takovému dojde – a neděje se to pouze u nich. Už loni předsedové obecných soudů upozorňovali, že jim ke konci roku nezbyly na účtu peníze ani na běžný chod instituce. „České vlády se dlouhodobě chovají k soudům jako k rezortu. To znamená, že se politicky rozhodne, že všechny rezorty ušetří kvůli rozpočtové odpovědnosti určité procento – ale už se neptáte, jestli soudy nefungují jinak než ministerstvo,“ popisuje.

Na veřejnost se dostala zpráva, že na Městském soudu v Praze skončila většina protokolujících úředníků. Momentálně jich zbylo na soudě dvanáct, ale i část z nich už podala výpověď nebo se chystá odejít. Co se to děje?

Do jisté míry jde o vyvrcholení situace, kterou nezavinila tato vláda ani ta předchozí, ale vše k ní směřovalo posledních dvacet let. Na soudech stoupá nárok na kvalitu administrativního aparátu z hlediska znalostí a schopností. Protokolující úředníci musejí mít speciální zkoušky a dlouholetou praxi, přibývá množství práce i agresivita účastníků, doba je nervóznější. A přesto je jejich tabulkové zařazení velmi nízké – takže s vlivem inflace došlo k tomu, že jejich platy už jsou úplně mimo jejich životní možnosti, natož v Praze. Raději tak odcházejí na méně kvalifikované práce do státní služby, kde dostanou vyšší platy. Jako sekretářka na radnici máte řádově o tisícovky lepší ohodnocení. Jako představitelé soudu o tom mluvíme už deset let, situace se přesto zhoršuje.

V čem je protokolující úředník pro soud tak zásadní?

Jsou důležití hlavně u nejzávažnějších trestných činů. Na Městském soudě v Praze by jich mělo být stejně jako nás soudců, tedy sedmadvacet. Protokolující úředník odpovídá za správnost toho, co v síni padne. Nejde o to, že jako zapisovatel musí přepisovat vše doslova, naopak. Musí mít znalost průběhu řízení i spisu a důkazů. Výsledkem by mělo být zachycení toho nejdůležitějšího, je to tedy intelektuální výkon. Bez protokolujících úředníků se nemůže soudní jednání konat.

Jak budete tedy nyní pořizovat záznamy, když vám chybí tak výrazný počet úředníků?

V krajních případech ho můžeme nahradit asistentem soudce, což je ale magistersky vzdělaný člověk v právu. Dlouhodobě by to vedlo k absurdní situaci a myslím, že by začali odcházet i tito asistenti.

Hrozí tedy, že Městský soud v Praze – jeden z nejvytíženějších v Česku – přestane soudit?

Může se klidně stát, že v jeden moment se nebude konat soudní jednání. Nebudeme mít nikoho, koho na soudní jednání vyslat, ačkoli soudce bude připravený. Právě krajské soudy, jako je Městský soud v Praze, to pocítí první. Jsou zde nejdelší kauzy, kterých je sice poměrně málo, ale právě komplikovanost a délka řízení kladou na administrativní část soudu největší nároky

Nejde jen o protokolující úředníky, ale obecně o administrativní zázemí soudu, kam se nikdo nehrne. Ochota pracovat na těchto pozicích naopak dál klesá. V čem je toto zázemí v době digitalizace a umělé inteligence důležité, proč to bez nich nejde?

To by se musely změnit nejen procesní předpisy, ale obecně i to, jak české soudy fungují. A ony nemají zas tak na vybranou. Momentálně nemůže ani naše moderní justice bez odborného aparátu vůbec fungovat. Jako Česko se nacházíme v situaci, kdy máme relativně dost soudců a soudkyň. Ale na počet obyvatel máme v Evropě jeden z nejmenších poměrů odborného servisního aparátu na jednoho soudce. Ve Španělsku je to jeden soudce ku dvanácti administrativním pracovníkům, u nás jeden ku třem. A já rád říkám, že soudce rozhoduje o kvalitě rozhodování, ovšem odborný aparát rozhoduje o rychlosti. Ručí za bezchybný chod: že vypraví soudní spis, pošle správné doručenky na správná místa, použije správné datové schránky. Když udělají sebemenší chybu, žádné soudní jednání se konat nebude.