Byl to takový vysavač. Čeští vědci jako první na světě prozkoumali trávicí trakt trilobita

Téměř čtyřcentimetrový trilobit druhu Bohemolichas incola žil před 465 miliony let na dně ordovického moře a jeho zkamenělina se našla již před více než sto lety nedaleko Rokycan. „Byl to takový vysavač, který jede po dně a spořádá, na co přijde,“ říká paleontolog z Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK Petr Kraft, který s kolegy publikoval výsledky v prestižním vědeckém časopise Nature. Díky němu také víme, jakému nebezpečí byli vystaveni tvorové, kteří trilobita chtěli pojídat po jeho smrti.

Do útrob trilobita jste mohli nahlédnut díky synchrotronu, urychlovači částic ve francouzském Grenoblu, který se používá jako zdroj tvrdého záření, tedy záření o vysoké energii podobného rentgenovým paprskům. Jak vás napadlo zkoumat trávicí trakt tak dávného tvora?