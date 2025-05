Barťák by si zasloužil cenu za nenahraditelnost

Osobně asi ještě ne. Petici distribuoval i můj brácha Ondřej, takže jsem ji podepsal velmi brzo, aniž bych věděl, že ji podepsal i Barťák. On byl jedním z těch překvapivých velkých jmen, která dodávala odvahu dalším lidem udělat to taky. Tím se vlastně řídím i dnes. Když se občansky k něčemu vyjádřím, je to jednak z mé vnitřní potřeby, a pak taky vím, že to může dodat sílu těm, kteří jsou na tom myšlenkově podobně jako já, ale nejsou si jistí, že to mají udělat.