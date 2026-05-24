Andrej Tóth: Mladé Čechy téma sudetských Němců vůbec netíží, nezajímá a nevidí v tom žádný problém
S historikem a hungarologem o tom, jak dlouho bude trvat rovnání maďarské demokracie a proč máme ve střední Evropě takový problém s dějinami
Brzy odlétáte do Maďarska. Je to jiný pocit? Těšíte se víc?
Těším se moc. Naposledy jsem tam byl čtrnáct dní před volbami. Byl jsem tam po nějakém půl roce, protože jsem do Maďarska v poslední době jezdil méně a méně. Strašně jsem se bál billboardů, ze kterých čišel marasmus. Neustále jsem tam viděl válečné plakáty, Zelenského, Sorose a další lidi, kteří byli dehonestováni. Pak jsem ale mluvil s lidmi a v nich byla naděje na změnu a ukázalo se, že Orbánova kampaň je už nemůže odradit. Teď se tam skutečně těším a zase začínám být hrdý Středoevropan. Znovu začínám být hrdý na Maďarsko, které bylo známé jako lídr liberalismu už v 19. století, a doufám, že si budeme zase moct říkat – jako na počátku devadesátých let, že jezdíme do liberálního Maďarska, které je dokonce o něco napřed.
Překvapilo vás něco na dění posledních týdnů v Maďarsku?
Překvapila mě spontánnost obyvatelstva po parlamentních volbách. Výsledek byl víceméně jasný, ale výbuch emocí, uvolněnosti a veselost lidí v ulicích, to mě překvapilo. A bylo to fantastické. Ukázalo se, že pokud se lidé dokážou spojit a uvěřit, že díky volebnímu právu mohou věci změnit, tak opravdu změny k lepšímu nastanou. Ta sociálnost mě nejen překvapila, ale i dodala energii – a to je v dnešní době hodně důležité.
