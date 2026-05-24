0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Volby, které všechno změnily
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Rozhovor24. 5. 202612 minut

Andrej Tóth: Mladé Čechy téma sudetských Němců vůbec netíží, nezajímá a nevidí v tom žádný problém

S historikem a hungarologem o tom, jak dlouho bude trvat rovnání maďarské demokracie a proč máme ve střední Evropě takový problém s dějinami

Barbora Kroužková

Brzy odlétáte do Maďarska. Je to jiný pocit? Těšíte se víc?

Těším se moc. Naposledy jsem tam byl čtrnáct dní před volbami. Byl jsem tam po nějakém půl roce, protože jsem do Maďarska v poslední době jezdil méně a méně. Strašně jsem se bál billboardů, ze kterých čišel marasmus. Neustále jsem tam viděl válečné plakáty, Zelenského, Sorose a další lidi, kteří byli dehonestováni. Pak jsem ale mluvil s lidmi a v nich byla naděje na změnu a ukázalo se, že Orbánova kampaň je už nemůže odradit. Teď se tam skutečně těším a zase začínám být hrdý Středoevropan. Znovu začínám být hrdý na Maďarsko, které bylo známé jako lídr liberalismu už v 19. století, a doufám, že si budeme zase moct říkat – jako na počátku devadesátých let, že jezdíme do liberálního Maďarska, které je dokonce o něco napřed.

Překvapilo vás něco na dění posledních týdnů v Maďarsku?

↓ INZERCE

Překvapila mě spontánnost obyvatelstva po parlamentních volbách. Výsledek byl víceméně jasný, ale výbuch emocí, uvolněnosti a veselost lidí v ulicích, to mě překvapilo. A bylo to fantastické. Ukázalo se, že pokud se lidé dokážou spojit a uvěřit, že díky volebnímu právu mohou věci změnit, tak opravdu změny k lepšímu nastanou. Ta sociálnost mě nejen překvapila, ale i dodala energii – a to je v dnešní době hodně důležité.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články