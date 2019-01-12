Vojtěch Srnka

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Čeští ajťáci hledají smysl života. Jednou z cest je pokus o posílení zdejší občanské společnosti.
5 zpráv, které byste neměli minout
Jaké jsou podmínky v táborech, v nichž Čína internuje stovky tisíc svých muslimů
Pokus o zprůhlednění zdejšího byznysu nabírá zpoždění.
Kritici považují kritéria českého Registru smluv za příliš měkká.
Nový člen dozorčí rady České pošty má barvitou minulost
Povedou skandály na nejstarší české univerzitě k odvolání rektora?
Proč se předseda komunistů přimlouval za lobbistu podezřelého z korupce
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