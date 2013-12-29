Vojtěch Novotný
16napsaných článků
16napsaných článků
Vývoj světové populace byl až donedávna vděčným tématem pro katastrofické scénáře, neboť různé modely vcelku svorně předpovídaly, že počet obyvatel planety bude i nadále exponenciálně stoupat až k úplnému vyčerpání ekologických zdrojů a následnému civilizačnímu kolapsu. V posledním desetiletí se ale žánr předpovědí výrazně změnil a dnes vesměs očekáváme kulminaci světové populace v dohledné budoucnosti, většinou ještě v tomto století, a to na poměrně únosné hladině 7–11 miliard lidí. Jednotlivé scénáře se velmi různí, jak lze ostatně očekávat u činnosti tak nejisté, jakou je věštění budoucnosti, nicméně jako nejpravděpodobnější se jeví nárůst populace na devět miliard okolo roku 2075 a její následný pokles.
Nehledě na šestimiliardové lidstvo, každý z nás neustále naráží na své známé a známé svých známých, kamkoli se v tom širém světě vrtne. To není náhoda ani záměr, žádající si paranoidní vysvětlení („moji známí po mně jdou“), ale důsledek obecně biologických zákonitostí migrace, jež platí pro lidské populace stejně jako pro mnoho dalších živočišných druhů.