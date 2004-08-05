Redakce
Václav Šmidrkal
6napsaných článků
6napsaných článků
V pátek 14. května má polský Sejm hlasovat o důvěře „úřednické“ vládě Marka Belky, kterou prezident jmenoval po demisi kabinetu Leszka Millera. Uznávaný profesor ekonomie Belka se do polské politiky vrátil z Iráku, kde na žádost Američanů řídil v okupační správě hospodářskou obnovu země. Možná ještě těžší však bude řídit vládu v demokratické zemi s rozhádaným parlamentem. Deníky Rzeczpospolita a Gazeta Wyborcza se shodují, že v pátek ještě Belka „téměř jistě důvěru nezíská“, ale nakonec se prý vlády ujme. Už proto, že jeho renomé spolehlivě uklidňuje investory.