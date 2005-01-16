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Tomáš Zahradníček

14napsaných článků

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Klimek a tajnosti české historie
Civilizace6 minut

Klimek a tajnosti české historie

S Antonínem Klimkem (1937–2005), pochovaným minulý pátek v Praze, odešla neobyčejně vlivná a rázovitá postava českého psaní o historii. Starý pán vyhlížel jako převtělení Buffalo Billa, a když se účastnil nějakých anket, tak v nich vykládal, že doma na počítači hraje „akční střílečky“ a relaxuje při poslechu techna. Před listopadem pracoval v archivech, po něm psal studie a knihy, v českých poměrech nezvykle osobité. Vynalezl si vlastní styl, v němž mohl povědět, co chtěl, a jeho práce působily pozdvižení. Zejména dvousvazkový Boj o Hrad, jeho nejznámější dílo.

Tomáš Zahradníček16. 1. 2005

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

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Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

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Martin Kontra

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Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

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Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

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Kateřina Mázdrová

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