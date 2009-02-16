Tomáš Klvaňa
102napsaných článků
102napsaných článků
Není to nijak originální myšlenka, ale při pohledu na smutnou hospodářskou statistiku člověka povzbudí: Teprve v krizi se ukáže, kdo opravdu jsme, z čeho jsem odliti a ukuti a ukováni, nebo sešiti, spíchnuti a uplácáni...
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Finanční a hospodářská krize je v určitém smyslu také krizí kapitalismu. V jejím jádru jsou úvěrové trhy zmrazené fatálními spekulacemi investičních bankéřů a pofidérními hypotékami; tato krize však souvisí také s rétorikou, respektive s rétorickou přitažlivostí angloamerického hospodářského modelu. Jak?
Nikdy jsem nesouhlasil s politickými omluvami za kolektivní zločiny minulosti. Tato otázka se vynořuje a potápí podle politických přílivů a odlivů, jako tomu bylo například ve věci irského hladomoru a otroctví v Americe.