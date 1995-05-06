Petr Hampl
9napsaných článků
9napsaných článků
Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která škrtem pera zrušila čtvrtinu pražských rozhlasových stanic, nevyvolalo žádnou zvláštní pozornost. Deníky přinesly stručnou informaci, postižení příliš neprotestují, neozvalo se ani Bělehrádkovo protimonopolní ministerstvo.
Minulý čtvrtek proběhlo jednání "generálního štábu" našeho zdravotnictví. Premiér Václav Klaus, ministr Luděk Rubáš a prezident České lékařské komory Bohuslav Svoboda hledali strategii, jak zastavit rostoucí zadluženost zdravotnického resortu.
Česká vláda se nadále zabývá myšlenkou pustit se do gigantické vodní stavby - kanálu mezi Dunajem, Odrou a Labem. Hrozba tohoto "díla pro třetí tisíciletí", jak ho nazval jeden z iniciátorů František Čuba, děsila ještě před listopadem 1989 informovanější tuzemské občany a dala podnět k mnoha protestům.