Ondřej Houska

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Opakujeme banality a polopravdy, protože nevíme, co od Unie chceme
Budu dědečkem svých vnoučat – tak odpovídal předminulý týden odstupující italský premiér Romano Prodi na otázky ohledně své politické budoucnosti.
Když tálibáni propustili novináře Mastrogiacoma, celá Itálie si oddychla. Když ale vycházejí najevo podmínky jeho osvobození, Prodiho vláda se ocitá pod palbou kritiky.
Itálie prožívá bouři. Premiér podal demisi, přesto z funkce neodchází a znovu požádá o důvěru. A to vše kvůli zahraniční politice: jde o americkou základnu a Afghánistán.
Tajné lety CIA už nejsou jen doménou médií. Ve své zprávě je odsoudil Evropský parlament. Americká zpravodajská služba prý nad evropským územím přepravovala osoby podezřelé z terorismu.
Sklonit hlavy a šlapat, radí svému týmu premiér Itálie. Ta po těsném volebním výsledku – na rozdíl od Německa či Polska – rychle sestavila většinový kabinet.
Romano Prodi slaví oficiálně vítězství. Ve středu večer to potvrdil soud. S jakými silami bývalý předseda Evropské komise vyhrál? Které z nich utvoří příští vládu? A jak skrze ně projdou reformy, jež mají Itálii vyvést ze stagnace?
Podpoří Italové pravici? Tím umetou cestu k premiérskému rekordu jejímu lídrovi. Přikloní se k Prodiho levici? Tím vrátí zemi do hlavního proudu Evropy. Uvidíme po nedělních volbách.
V pátek 27. ledna si většina civilizovaného světa připomněla Den holocaustu. Toto výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi bylo letos dokonce poprvé celosvětově autorizováno rozhodnutím OSN.
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