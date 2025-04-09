Milena Šindelářová
37napsaných článků
37napsaných článků
Týdenní přehled dění ve FS.
Týdenní přehled dění ve FS.
Týdenní přehled dění ve FS.
Týdenní přehled dění ve FS.
Více než dvě stě popravených, tisíce zemřelých a umučených v komunistických žalářích a koncentračních táborech a dosud přesně nezjištěný počet lidí zahynuvších na hranicích a při zatýkání je dostatečným svědectvím nesouhlasu s diktaturou komunistické strany.
V nejbližších dnech bude Federální shromáždění projednávat vládní návrh o mimosoudních rehabilitacích neboli o velké restituci. "Jsme jediná země ve střední a východní Evropě, která se rozhodla uvažovat o myšlence restituce," řekl 20.listopadu na tiskové besedě místopředseda federální vlády Pavel Rychetský.