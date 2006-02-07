Milan Slezák

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V čele Vietnamu stanuli tři noví muži. Dva z nich označuje západní tisk za reformátory. Jaké reformy se od nich dají očekávat? A jaké se naopak čekat nedají?
V komunistické Číně dostanou v těchto dnech tři katolické diecéze své biskupy. Raduje se z toho Peking, nikoli Vatikán. Ten je naopak vrcholně pohoršen. Proč, když je v ČLR čtyřicet dalších diecézí, které biskupy nemají?
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